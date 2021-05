Anche Loredana Bertè ha dedicato un pensiero a Franco Battiato, scomparso all’età di 76 anni

Si è spento all’età di 76 anni Franco Battiato, uno degli artisti più eclettici del panorama musicale italiano. Portato via da un brutto male, sono stati tantissimi i colleghi che hanno condiviso un pensiero per ricordarlo; tra questi, anche Loredana Bertè che ha omaggiato il maestro con un aneddoto: “Hai raggiunto Milva in cosí poco tempo, un’altra grandissima perdita per la musica. Buon viaggio Franco. Oltre al genio ricordo la tua grande ironia e sono sicura che un’immagine di me la porterai sempre con te: le mie tette sul volo per Mosca. Condoglianze ai tuoi cari“.

Potrebbe interessarti:

A raccontare la vicenda, era stato lo stesso Battiato durante un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. I due si erano incontrati su un aereo e la cantante lo aveva fermato per chiedergli dove stesse andando. Poi, all’improvviso Loredana si alza il pullover: “Parliamo e la guardo un secondo di troppo. Lei scorge ammirazione, si alza il pullover e senza preavviso mi fa vedere le tette“.

La sua reazione? Queste sono state le sue parole: “Loredana, ti dico la verità, sono bellissime“. Un incontro divertente tra due grandi artisti che Loredana ha voluto condividere in un giorno davvero triste per tutti.