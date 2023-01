Måneskin: fuori ora il nuovo album “RUSH!”

E’ disponibile da oggi, venerdì 20 gennaio, il nuovo album dei Måneskin “RUSH!”, uno dei dischi più attesi dell’anno, considerando il rapido successo globale della band italiana.

Il disco è stato anticipato nel corso dello scorso anno da una serie di singoli quali: Mammamia, Supermodel, The Loneliest e l’ultimo per ordine di uscita “Gossip”, che ha visto i Måneskin collaborare con Tom Morello.

Da adesso, sarà possibile ascoltare le nuove 17 tracce contenute nell’album, disponibile in tutti gli store fisici e sulle piattaforme streaming.

Per l’occasione, i Måneskin hanno festeggiato l’uscita del loro disco, in modo del tutto particolare: la band ha infatti deciso di “sposarsi”, con una cerimonia tenutasi a Palazzo Brancaccio, Roma. Il matrimonio è stato celebrato da Alessandro Michele, l’ex direttore creativo di Gucci, e tra gli invitati erano presenti ospiti del calibro di Baz Luhrmann, Paolo Sorrentino, Fedez e Machine Gun Kelly.

Clicca qui per vedere il video del loro “matrimonio”.

Di seguito, ecco la tracklist ufficiale di “RUSH!”:

Own my mind Gossip feat. Tom Morello Timezone Bla Bla Bla Baby Said Gasoline Feel Don’t Wanna Sleep Kool Kids If Not for You Red Your Diary Mark Chapman La Fine Il Dono della Vita Mammamia Supermodel The Loneliest

Dal 23 febbraio 2023 farà ritorno anche il Loud Kids Tour dei Måneskin che, dopo le tappe in Nord America, Sud america, Messico, Canada e Las Vegas, toccherà anche l’Europa per poi concludersi in Italia con le date evento all’Olimpico di Roma (20 e 21 luglio 2023) e a San Siro (24 e 25 luglio 2023).