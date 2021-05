Manuel Aspidi ha fatto coming out in tv durante l’ultima puntata di Ogni Mattina; ecco cosa ha raccontato

Quello di Manuel Aspidi è stato un coming out fatto in diretta televisiva, a Ogni Mattina, la trasmissione di Tv8 condotta da Adriana Volpe. L’ex concorrente di Amici ha per la prima volta parlato della sua vita privata: “Sono gay e vengo da una famiglia che mi ha sostenuto fin dal primo giorno. Quando si è sottoposti al giudizio delle persone si ha paura di deluderli. Spesso vieni molto discriminato, come mi è capitato da bambino. Ma è arrivato il momento di essere chi sono, perché io non sono sbagliato”.

Da sempre al suo fianco, la sua famiglia: “Quando l’ho raccontato alla mia famiglia è stata una liberazione. So che è difficile ma ho avuto la fortuna di avere una famiglia molto open mind; mi ha accolto come se non fosse successo niente“.

Anche Manuel, però, ha dovuto fare i conti con le offese e le discriminazioni: “Ricordo che ad Amici piansi quando ricevetti una sorpresa da parte di mia madre e delle mie sorelle. Qualche tempo dopo, un ragazzo che frequentava il mio gruppo di amici venne da me e mi disse ‘Tu sei fro*io, perché hai pianto quando hai visto tua madre in trasmissione’. Io ero commosso nel vedere mia madre, indipendentemente dall’orientamento sessuale. Quello mi ferì molto”.