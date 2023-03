Marco Masini: al via la seconda parte del tour

di Tiara Operno

Da oggi, venerdì 17 marzo, avrà il via la seconda parte del tour “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme” di Marco Masini, che si concluderà con due appuntamenti speciali, il 1° luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e il 19 luglio al MusArt Festival in Piazza della Santissima Annunziata a Firenze. Due serate imperdibili e ricche di sorprese, con l’anteprima live di due brani inediti (uno a Roma e uno a Firenze), che saranno contenuti nel nuovo progetto discografico attualmente in lavorazione.

Due concerti speciali, che si pongono come perfetta conclusione di “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme”, il tour nato dall’esigenza di Marco Masini di ringraziare il proprio pubblico per questi anni e per incontrare ancora una volta i suoi fan, che l’hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti della sua carriera.

Di seguito tutte le prossime date del tour:

17 marzo 2023 – Grana Padano Theatre, MANTOVA

22 marzo 2023 – Teatro Alessandrino, ALESSANDRIA (SOLD OUT)

23 marzo 2023 – Teatro Galleria, LEGNANO (SOLD OUT)

31 marzo 2023 – Teatro La Fenice, SENIGALLIA

6 aprile 2023 – Teatro Ariston, SANREMO

14 aprile 2023 – Teatro Verdi, MONTECATINI

1° luglio 2023 – Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ROMA

19 luglio 2023 – MusArt Festival – Piazza della Santissima Annunziata, FIRENZE

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali. Per informazioni: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it

Il tour è prodotto e organizzato da Concerto Music e MOMY Records in collaborazione con Friends & Partners.

Insieme a Marco Masini sul palco ci saranno: Massimiliano Agati (batteria, percussioni e chitarra acustica), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica e acustica), Cesare Chiodo (chitarra acustica, basso, direzione musicale), Lapo Consortini (chitarra acustica e ideazioni sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica) e Antonio Iammarino (tastiere, pianoforte).