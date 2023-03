Silent Bob: il singolo “Mamma ho l’ansia” anticipa il nuovo album

di Tiara Operno

L’attesa è finita! Dopo lo straordinario successo virale di “Piano B” e “Piove ancora” che hanno superato oltre 160 milioni di ascolti, da venerdì 31 Marzo sarà disponibile in fisico e digitale “Habitat cielo”, atteso nuovo disco d’inediti che segna l’atteso ritorno in musica di Silent Bob.

Il disco in uscita su etichetta Bullz Records, licenza esclusiva Believe Artist Services è disponibile in pre save a questo link. L’album sarà anticipato dall’uscita di “Mamma ho l’ansia”, nuovo singolo che sarà fuori ovunque da oggi Venerdì 17 Marzo su tutte le principali piattaforme digitali, prodotto interamente da Sick Budd, producer che insieme a Silent Bob ha saputo disegnare un’identità musicale unica ed inconfondibile. I due artisti annunciano anche a sorpresa le prime due date evento del loro “Habitat cielo tour” il prossimo 12 Maggio all’ Orion di Roma e il 19 Maggio al Fabrique di Milano.

“Mamma ho l’ansia – dichiara Silent Bob – ha un mood che definirei quasi grunge. Il testo non doveva essere inizialmente su quel beat ma era talmente emozionante quando l’ho sentito che ho riadattato il testo e devo dire che ho capito subito che stava prendendo una forma più originale e d’impatto. Il brano nasce per affrontare e guardare in faccia l’ansia, nemica di molti di noi, un problema spesso gigante ma che con il tempo ho imparato ad accettare. Ho scritto il brano dove mi rivolgo all’ansia come se fosse una persona, sentivo il bisogno di dover dare un volto a questo fastidio devastante che avevo dentro in quel periodo e che aveva raggiunto una fase acuta.

L’artista ha poi aggiunto: “Non dico che mi sia passata dopo aver scritto il brano, ma è come se ora non mi sembrasse più così astratta e spaventosa. Difficilmente l’ansia se andrà via totalmente dalle nostre vite, certamente più ci pensiamo e più diventa forte, impariamo pertanto a conviverci accettandola come una piccola parte di noi”.

In riferimento al mood del nuovo disco Silent Bob racconta “Habiat Cielo è un disco nato parecchi mesi fa. Sono sempre stato metereopatico come persona e quando mi sono messo a scrivere i primi testi di questo nuovo disco ero in un momento di fragilità molto forte ed è come se in base al tipo di tempo che c’era fuori il mio mood cambiasse. Questo disco penso sia stato modellato dal cielo e dalle sue sfumature, è stato proprio il cielo a guidarmi ed ispirare poi tutte le canzoni che si troveranno nell’album. Da qui nasce Habitat cielo, ho sviluppato il titolo proprio in questo senso in quanto il cielo cambiava il mio stato d’animo e di conseguenza ispirava le mie canzoni. In Ogni traccia del disco si ritroverà pertanto un cielo diverso.

“Abbiamo concepito questo disco in maniera totalmente libera, senza pensare troppo a chi potesse piacere – dichiarano Silent Bob & Sick Budd – Non ci siamo posti limiti neanche lato sonorità, usando tutte le influenze musicali che abbiamo esplorato e costruito in questi anni. Ci siamo messi in studio liberi di esplorare e mettendo insieme tutto quello che ci piaceva al di fuori del rap, partendo da sonorità blues, lo fi e anche indie. Le produzioni sono state ispirate dai nostri ascolti al di fuori del classico rap. Fra i tanti messaggi che intendiamo lanciare con questo nuovo progetto c’è sicuramente il coraggio. Bisogna avere il coraggio ad un certo punto di decidere da solo quale è la strada giusta da seguire, senza bisogno di ascoltare e farsi influenzare dagli altri, prendersi una pausa se necessario per poi ripartire più forti di prima con i propri progetti”

In Habitat Cielo, l’evoluzione in corsa di Silent Bob & Sick Budd è ben rappresentata da sonorità urban classiche in grado di mischiarsi perfettamente con orizzonti hip hop lo – fi, elementi di blues, indie e melodie, senza dimenticare l’anima black che ha sempre contraddistinto la personale singolarità si Silent Bob.

Grazie ad un sound magnetico in grado di catturare sin dai primi ascolti attraverso “Habitat cielo” Silent Bob & Sick Budd, una coppia ormai di fatto e consolidata che negli anni è riuscita a creare un legame indissolubile, tornano così prepotentemente sulla scena musicale urban contemporanea.

I due artisti torneranno finalmente nella loro dimensione perfetta, quella dei live, a Maggio. L’Habitat cielo tour li vedrà grandi protagonisti in due grandi date evento:

il 12 Maggio all’Orion di Roma

all’Orion di il 19 Maggio al Fabrique di Milano.

Al seguente link su Ticketone e Dice sono disponibili le prevendite del tour https://linktr.ee/sbtour?utm_source=linktree_profile_share