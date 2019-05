Non si ferma il successo dell’Atlantico Tour di Marco Mengoni che quest’estate sarà in cinque location suggestive per poi continuare in autunno. Tutte le date

Il successo dell’Atlantico Tour di Marco Mengoni, legato all’uscita del suo ultimo lavoro discografico, non accenna a fermarsi: durante la tappa di ieri sera al Mandela Forum di Firenze il cantante di Ronciglione, lanciato dalla terza edizione del talent show X Factor, ha annunciato delle nuove date che porteranno la sua musica il prossimo autunno in palasport che non sono stati ancora toccati da questa prima parte di tour.

Ecco le date, che prevedono concerti anche in Europa:

6 Novembre Perugia- Pala Evangelisti

8-9 Novembre Milano- Mediolanum Forum

12 Novembre Mantova- Grana Padano Arena e Theatre

14 Novembre Conegliano- Zoppas Arena

17 Novembre Pesaro- Vitrifrigo Arena

19 Novembre Firenze- Nelson Mandela Forum

22 Novembre Roma- Palazzo dello Sport

26 Novembre Reggio Calabria- Palacalafiore

28 Novembre Acireale- Pal’Hart Hotel

8 Dicembre Francoforte-Batschkappe

10 Dicembre Colonia- Carlswerk

15 Dicembre Barcellona- Sala Barts

18 Dicembre Londra- Shepherd’s Bush Empire

Niente vacanze

La prima leg dell’Atlantico Tour di Marco Mengoni si concluderà il prossimo 30 Maggio a Bologna (dopo una tripletta all’Arena di Verona) ma per il cantante niente di Muhammad Ali niente refrigerio estivo: sono già in programma per la bella stagione, infatti, cinque date speciali del Fuori Atlantico Tour che intendono valorizzare cinque location outdoor del nostro Paese in partnership con National Geographic; Mengoni è infatti ambasciatore italiano della campagna Planet or Plastic?

Ecco le date e le location scelte: