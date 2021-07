Marco Verratti come Bernardeschi chiude l’Europeo sposandosi

Marco Verratti come Berdarchesi chiuso l’Europeo è pronto a dire il fatidico “si” (bis) alla sua Jessica Aidi

Marco Verratti come Bernarderschi: dal tetto d’Europa al matrimonio. Il noto giocatore della Nazionale, che ha conquistato la famosa coppa dell’Europeo dopo 53 anni, dopo i festeggiamenti post vittoria è volato a Parigi, dove sposerà la modella Jessica Aidi. La cerimonia si celebrerà domani, giovedì 15 luglio, e con lui anche i due figli Tommaso e Andrea, avuti dal precedente matrimonio con Laura Zazzara, terminato nel 2019.

A gennaio c’era stata la romantica proposta di matrimonio sulla spiaggia di Marrakech, in Marocco. Ieri sera invece, il 28 enne ha festeggiato la sua penultima notte da scapolo (bis) con una cena insieme ad amici storici in un ristorante italiano della capitale francese, il “Giusè Trattoria” di cui è comproprietario.

Al matrimonio parteciperanno anche Lorenzo Insigne e Ciro Immobile e sarà celebrato al municipio di Neuilly, a nord di Parigi; già mercoledì sera, 14 luglio, festa nazionale transalpina, verrà festeggiato con una cena in pieno centro, a Place de la Concorde, all’Hôtel de Crillon.

Il giocatore del Paris Saint-Germain e la Aidi si sono conosciuti mentre lei lavorava come cameriera ed è stato amore a prima vista, tanto che lui ha lasciato tutto per stare con lei. Oggi Jessica, 19 anni, posa per cover importanti come quella di Sport Illustrated.