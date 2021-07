Sofia Cheung: morta l’influencer dalle foto panoramiche off limits

A causa di un incidente la nota influencer Sofia Cheung è deceduta mentre cercava di raggiungere un punto impervio della cascata del torrente Tsing Dai

Sofia Cheung era una nota influencer, conosciuta per i panorami mozzafiato, con cui amava lasciarsi fotografare. Il suo motto “Do more than just exist” in una nota sotto uno dei suoi scatti da brividi. Anche se non da molto tempo, era ormai ben conosciuta sul social Instagram e contava ben 11 milioni di follower.

L’incidente, con cui ha perso la vita è avvenuto sabato scorso nella città di Hong Kong. La giovane si trovava nell’area naturale di Ha Pak, quando verso le 17, aveva deciso si avvicinarsi alla cascata del torrente Tsing Dai per effettuare uno scatto da un punto pericoloso.

L’influencer Sofia Cheung di soli 32 anni ha sfortunatamente perso l’equilibrio, precipitando in una piscina naturale profonda 5 metri.

Inutile l’arrivo dei soccorsi, ormai non c’era più nulla da fare, la giovane è arrivata morta in ospedale. Migliaia i commenti lasciati dai suoi follower sotto uno dei suoi ultimi scatti.

L’ influencer, madre di una bambina, aveva appassionato il mondo del social Instagram per la passione per la fotografia, lo sport, la moda, il kayak e le esplorazioni.