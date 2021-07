Giulia Stabile nel cast di Tu si Que Vales? Le indiscrezioni

Giulia Stabile, vincitrice della 20esima edizione di Amici, prenderà il posto di Belen Rodriguez alla giuda di Tu si Que Vales?

Giulia Stabile, dopo la vittoria ad Amici 20, arriverà nuovamente sul piccolo schermo e chissà, in veste di co-conduttrice di Tu si que Vales? Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, la diciottenne fidanzata con Sangiovanni avrebbe preso, per il momento, il posto di Belen Rodriguez. Il noto show di Canale 5 andrà in onda il prossimo autunno per la sua ottava edizione, ma la Rodriguez non potrà prendere parte alle registrazioni avendo dato alla luce la sua seconda figlia solo pochi giorni fa. Le riprese per le nuove puntate del programma sono iniziate lunedì 12 luglio e sul profilo di Rudy Zerbi, giudice del programma, è apparsa una foto proprio con Giulia Stabile. Solo una visita di cortesia, una sorpresa a Maria De Filippi e Rudy Zerbi, oppure c’è dell’altro? Di sicuro la moglie di Maurizio Costanzo crede molto nelle capacità di Giulia Stabile.

La posizione della ballerina intanto potrebbe essere provvisoria. Belen non ha certo intenzione di rinunciare alla sua carriera e potrebbe tornare alla conduzione del programma anche in corsa. Inoltre, condurrà su Italia 1 un programma dedicato alle mamme italiane. Nel frattempo, in attesa di saperne di più è stata confermata tutta la giuria di Tu si que vales. Maria De Filippi ma anche Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Sabrina Ferilli.

Inoltre, Giulia Stabile e il suo fidanzato SanGiovanni, i cui singoli stanno popolando la nostra estate, potrebbero apparire come ospiti speciali anche in un altro programma Mediaset: C’è Posta per te. Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Chi a breve inizieranno le registrazioni della nuova edizione del noto programma e Maria De Filippi ha voluto a tutti i costi la coppia di artisti come ospite.