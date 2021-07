Nella notte in cui L’Italia si è portata a casa la coppa degli Europei2020, Belén Rodriguez annuncia a sorpresa la nascita di Luna Marí, la prima figlia avuta insieme Antonino Spinalbese

Proprio durante la notte in cui l’Italia ha vinto a Wembley e si è classificata campionessa agli Euro2020, Belén Rodriguez ha avuto un ulteriore motivo per festeggiare e gioire. Infatti, la showgirl ha annunciato tramite una serie di Instagram Stories, la nascita di Luna Marí, la prima figlia avuta insieme al compagno Antonino Spinalbese. I due sono insieme dalla scorsa estate; un’amore fulmineo che è diventato sempre più profondo, e che ora ha portato alla nascita della loro bambina. E ovviamente, non poteva non mancare lo scatto insieme al neo-papà. La Rodriguez ha preferito non mostrare il volto della neonata, né di condividere ulteriori dettagli. L’unica cosa che si riesce a intravedere nelle foto pubblicate è il piede di Luna Marì, avvolto in un calzino rosa.

Potrebbe interessarti:

“C’è qualcuno che è nato adesso”. Con queste semplici parole, Belén Rodriguez ha dato la notizia ai suoi followers del lieto evento. Inoltre, la modella non ha esitato a commentare il risultato raggiunto dall’Italia, scrivendo: “Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna”. Coincidenza vuole, che solo poche ore prima, Belén aveva condiviso degli scatti insieme a Santiago, il bambino avuto da Stefano De Martino: “Fino all’infinito e oltre, dove nessuno può arrivare“- recita la commovente didascalia.