Il governo sceglie Fuortes come nuovo amministratore delegato della Rai. Economista e sovrintendente della Fondazione Teatro Opera di Roma: chi è Carlo Fuortes

Il governo nomina Carlo Fuortes come nuovo amministratore delegato Rai. Il suo profilo spazia dall’economia alla cultura, con una lunga esperienza nella gestione di teatri, musei e beni culturali, fino ad arrivare alla televisione e al cinema. Manager ed economista, Fuortes ha assunto incarichi per conto di imprese sia pubbliche che private, ma anche per enti locali, musei statali e comunali, nonché per Istituzioni culturali.

Chi è Carlo Fuortes

Con una laurea in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Fuortes vanta una lunga esperienza nel settore economico, il suo ambito di appartenenza. Importanti le collaborazioni con esperti del settore, tra cui si ricordano Paolo Sylos e Luigi Spaventa.

La lunga carriera da economista è stata poi negli anni affiancata da svariate esperienze nel mondo dell’arte e dello spettacolo.Dal 2003 al 2015 è stato Amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, con la gestione dell’Auditorium Parco della Musica. Dal 2012 al 2013, invece, è stato Commissario Straordinario della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari e 2011 al 2019, Segretario Generale dell’Associazione per l’Economia della Cultura.

I titoli per arrivare in Rai

Un curriculum di tutto rispetto quello di Carlo Fuortes, il nuovo nome dell’amministrazione Rai. Fuortes diventa Direttore Generale del Palazzo delle Esposizioni e delle Scuderie del Quirinale di Roma dal 2002 al 2003 e Consigliere d’amministrazione del Teatro di Roma dal 1998 al 2001.



Nel luglio 2015 arriva per lui anche l’onorificenza di Cavaliere della Legion d’Onore della Repubblica di Francia e, nel dicembre 2015, del Franco Cuomo International Award per la sezione Teatro. Nel 2016 poi, Fuortes diventa Consigliere di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi Roma Tre Palladium, per poi essere nominato Commissario Straordinario della Fondazione Arena di Verona, incarico poi riconfermato nell’ottobre 2016 e conclusosi nel 2017. Sovrintendente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma dal 2013 fino al 2025.

Gli ex AD Rai

Ben cinque amministratori delegati lo hanno preceduto, tra cui Filiberto Guala, ad dal 1954 al 1956, Marcello Rodinò di Miglione, dal 56 al 65, Gianni Granzotto, dal 1965 al 1969, Luciano Paolicchi dal 1969 al 1971 e Fabrizio Salini dal 2018 fino ad ora. Ora forse toccherà a Carlo Fuortes assumere l’incarico di nuovo amministratore delegato della celebre rete televisiva Rai.