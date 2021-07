Dopo l’emozionante vittoria avvenuto a Wembley, la Nazionale Italiana ha fatto ritorno in Italia proprio in mattinata. Adesso, gli Azzurri si preparano agli incontri ufficiali per onorare il trionfo riscosso agli Europei2020

Una partita lunga e sofferta, è stata quella giocata ieri degli Azzurri a Wembley, che però ha portato grandi al trionfo della Nazionale Italiana agli Europei2020. Una serata– e la consecutiva notte-, piena di emozioni, adrenalina e tanto orgoglio, vissuto da tutti i tifosi e, in primis, dagli stessi giocatori della squadra. Dopo un’inizio altamente incerto, in cui sembrava che il destino italiano fosse stato già scritto dal goal che l’Inghilterra era riuscita a segnare a pochi minuti dall’inizio della partita; alla fine gli Azzurri hanno alzato in alto la Coppa della vittoria, tra lacrime, sudore, fatica, gioia e orgoglio. E, nel frattempo, uno degli stadi più famosi e importanti d’Europa si illuminava dei colori della bandiera tricolore.

Ad assistere composto ma visibilmente orgoglioso ed entusiasta vi è stato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che adesso potrà concludere il suo mandato con questo fiore all’occhiello. Quella di ieri sera, è stata infatti la prima vincita dell’Italia agli Europei, dopo ben 53 anni dal trionfo in Jugoslavia nel 1968.

Dopo la vittoria, una sfilza di eventi vedrà protagonisti i membri della Nazionale Italiana. In mattinata, la squadra ha fatto ritorno a Roma in modo da permettere ai calciatori di riposare in albergo, prima degli incontri ufficiali del pomeriggio. Tra gli impegni più importanti, vanno segnalati :

La cerimonia al Quirinale con il Capo dello Stato, Mattarella per l’appunto, fissata per le 17:00. Il sito del Governo recita così: “Gli italiani celebrano il successo della nazionale ai campionati europei di calcio. Gli Azzurri, guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini, hanno mostrato insieme a grandi individualità un gioco e uno spirito di squadra straordinari. Il trofeo torna in Italia dopo più di 50 anni. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, lunedì 12 luglio riceve la squadra e lo staff tecnico, a Palazzo Chigi, per ringraziarli a nome di tutto il Governo.

Mentre, alle ore 18:00, La Nazionale Italiana verrà ospitata e accolta a Palazzo Chigi dal premier Draghi.