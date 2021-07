Scuola e prove invalsi: crollo del livello degli apprendimenti

Risultati test invalsi rivelano un’amara verità riguardante il livello di apprendimento degli studenti in seguito agli ultimi due anni di Dad

Gli ultimi due anni scolastici nel segno della didattica a distanza, hanno gravemente penalizzato il livello di apprendimento degli studenti e a rivelarlo sono stati i risultati delle prove invalsi.

I dati dicono che 2 quattordicenni su 5 hanno rivelato di avere competenze da quinta elementare, mentre molto peggio va per gli studenti che hanno appena conseguito la maturità. Tra questi ultimi 1 su 2 ha il livello di competenze di terza media o al massimo prima superiore.

La situazione inoltre risulta essere molto più drammatica in quelle regioni in cui i banchi di scuola sono rimasti vuoti per molto più a lungo. Il quadro sulla scarsità degli apprendimenti incide con percentuali del 50-60% al sud ed in particolare in Puglia e Campania. Inoltre a pagare ilo conto più alto sono stati quegli alunni fragili, quelli che non possono contare sul supporto dei genitori durante il percorso scolastico.

L’appello del Ministro dell’Istruzione Bianchi invita tutta la giovane popolazione studentesca a vaccinarsi prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, per scongiurare nuove e pericolose interruzioni della didattica in presenza e favorire il recupero del livello di conoscenze pregiudicatosi gravemente negli ultimi due anni.