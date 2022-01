Maria Chiara Giannetta: ecco chi è la quarta co-conduttrice di Sanremo

Da Don Matteo a Blanca : scopriamo tutto su Maria Chiara Giannetta, prossimo volto tra le co-conduttrici di Amadeus

Un’altra attrice in erba cavalcherà il palco di Sanremo al fianco di Amadeus. Per gli amanti del piccolo schermo non è certo un volto nuovo. Maria Chiara Giannetta, nonostante la sua giovane età, ha infatti già preso parte a numerose produzioni televisive, ricevendo plauso da migliaia di telespettatori italiani.

Ma andiamo con ordine.

Biografia

Sappiamo che è pugliese, per la precisone foggiana. Classe 1992, a 11 anni inizia a fare i primi spettacoli teatrali a livello amatoriale e a 14 inizia a seguire dei laboratori teatrali. All’età di 19 anni entra al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Sappiamo inoltre che è laureata in lettere e filosofia presso l’Università degli Studi di Foggia.

Dopo varie apparizioni teatrali, dal 2011 al 2013, l’attrice ottiene un piccolo ruolo nel venticinquesimo episodio della nona stagione della serie Don Matteo, serie che la vedrà protagonista circa 4 anni dopo. In questo arco di tempo farà alcune apparizioni in altre produzioni Rai come L’allieva e che Dio ci aiuti.

La svolta avviene nel 2018, quando, a partire dall’undicesima stagione di Don Matteo, viene scelta per interpretare il capitano dei Carabinieri Anna Olivieri, ruolo per la prima volta nella serie assegnato a una donna. L’altra svolta televisiva avviene nel 2021, quando è protagonista assoluta di Blanca, una giovane non vedente che diventa consulente della polizia.

Anche per lei la sua prima esperienza da conduttrice. L’attrice affiancherà infatti Amadeus nella quarta serata del Festival, in onda venerdì 4 febbraio.