“Marianna” prosegue il viaggio di denuncia del cortometraggio: nuove proiezioni a Roma e Salerno

Non si fermano le proiezioni di Marianna, cortometraggio prodotto dalla Vitruvio Entertainment, co-prodotto da Nova Civitas Soc. Coop., patrocinato dal Comune di Pellezzano, dal Comune di Baronissi e dal Comune di Padula, e che nasce da un progetto di sensibilizzazione promosso dall’Associazione Salute e Vita, in collaborazione con CSV – Sodalis.

Dopo la première mondiale tenutasi a Salerno il 30 novembre al Cinema San Demetrio e che ha visto la partecipazione di oltre 400 persone, e la successiva tappa a Napoli presso la sede di Mezzocannone Occupato, l’opera filmica apre il nuovo anno con altri due appuntamenti.

Gli altri appuntamenti

Giovedì 9 gennaio alle ore 19.00, Marianna sarà proiettato presso la sede romana di Scomodo, in via Carlo Emanuele I 26, associazione culturale interamente autogestita da studenti e giovani, che collaborano per creare spazi di confronto e riflessione fuori dai circuiti tradizionali, nata con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella vita culturale, sociale e politica della città.

Fondata nel 2016, Scomodo si distingue per il suo approccio innovativo e indipendente, portando avanti iniziative che spaziano dall’organizzazione di eventi culturali alla produzione di contenuti editoriali, come l’omonima rivista cartacea, diventata il progetto editoriale under-30 più grande d’Italia.

Presenti per un dibattito post proiezione: Luigi Di Domenico (regista del cortometraggio), Luigi Risi (direttore della fotografia), Davide Bottiglieri (sceneggiatore e produttore), Lorenzo Forte (presidente dell’Associazione Salute e Vita).

A Salerno

Sabato 11 gennaio, alle 17.00, l’opera sarà proiettata nuovamente a Salerno, presso la Casa del Volontariato, in Via Filippo Patella 2/6 – (traversa altezza Corso V.Emanuele 90).

Intervengono: Lorenzo Forte (presidente dell’Ass. Salute e Vita), Luigi De Magistris (già sindaco di Napoli), Cucco Petrone (già incaricato al Centro Sperimentale di Cinematografia).

Presenti per un dibattito post proiezione: Davide Bottiglieri (sceneggiatore e produttore), Luigi Di Domenico (regista), Danilo Napoli (attore), Carlo Cutolo (attore). Modera Giovanna Di Giorgio (giornalista Il Mattino).

Il cortometraggio

Marianna (2024) nasce con lo scopo di accendere i riflettori sulle derive grottesche di un mondo che antepone il profitto alla salute e all’ambiente, favorendo l’industria criminale.

La storia è narrata con voluta crudezza, atta a rendere giustizia al dramma vissuto da famiglie e operai, costretti a lottare spesso contro istituzioni inadempienti. Marianna pone l’attenzione su tre aspetti: l’importanza della partecipazione della cittadinanza, la potenza della denuncia, l’efficacia dell’arte come mezzo di sensibilizzazione ed espressione di drammi vissuti.

Il cinema assicura un ponte emotivo necessario per la massima diffusione di un’opera di denuncia.