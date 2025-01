Nasce l’Accademia delle Risorse Umane di Pform: alta formazione in ambito HR per i giovani del Sud Italia

di Redazione ZON

Un’esperienza formativa unica, che nasce con l’obiettivo di rispondere alla crescente richiesta di figure specializzate in ambito HR, sempre più strategiche per consentire alle imprese e alle pubbliche amministrazioni di attrarre talenti, favorire la crescita umana e professionale delle risorse interne e affrontare le sfide della digitalizzazione e della sostenibilità.

L’Accademia delle Risorse Umane

L’Accademia delle Risorse Umane, ideata da Pform Group e presentata nell’ambito della quinta edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, è un format di alta formazione unico nel suo genere, rivolto a giovani laureati del Sud Italia e finanziato interamente grazie alle borse di studio offerte dalle aziende e dai partner del progetto. Il percorso formativo si articolerà in 1500 ore suddivise tra lezioni frontali, studio individuale, project work e stage aziendali, con una faculty prestigiosa composta da professionisti del settore HR, docenti universitari, responsabili e dirigenti della P.A., esperti del terzo settore e referenti delle aziende che hanno sposato il progetto.

A fare da cabina di regia un Comitato Tecnico Scientifico di indirizzo che curerà la progettazione del Corso e individuerà concrete opportunità di matching tra le competenze maturate nell’ambito dell’Accademia e le necessità delle aziende di rilevanza nazionale e internazionale partner dell’iniziativa.

“Questo progetto è il risultato di oltre 20 anni di esperienza in ambito HR – spiega il CEO di PformGroup Alfonso Esposito – Abbiamo formato oltre 400 professionisti che oggi si occupano di gestione, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane in aziende nazionali e internazionali e nelle pubbliche amministrazioni. Con l’Accademia delle Risorse Umane vogliamo garantire ai giovani laureati del Sud Italia un’opportunità concreta di crescita e specializzazione in ambito HR, dando priorità a quelle ragazze e ragazzi meritevoli, che però non possiedono le risorse economiche necessarie per accedere a percorsi formativi di elevata specializzazione”.

“La figura dell’HR manager e dell’HR specialist è in forte evoluzione – racconta Piercarlo Barberis, tra gli ideatori dell’Accademia, con importanti esperienze nelle direzioni del personale di aziende italiane e internazionali – temi come l’organizzazione aziendale, la formazione, il training plan, l’attività di recruiting e talent acquisition, la brand reputation e l’employer branding sono oggi centrali per una persona che voglia costruire il proprio percorso professionale in quest’ambito. Stiamo costruendo un percorso formativo unico nel suo genere, che sarà in grado di preparare tante ragazze e ragazzi del Sud Italia per entrare da protagonisti nelle imprese. Molte hanno già aderito con entusiasmo all’Accademia, felici di poter dare una concreta opportunità a tanti talenti e accoglierli in azienda”.

“I trend di settore ci dicono che vi è una costante richiesta di figure specializzate in ambito HR, non solo nelle grandi aziende ma anche nelle PMI e nel settore pubblico – analizza la Responsabile di Direzione di PformGroup Sabrina Ferrara – La figura del responsabile delle risorse umane oggi deve possedere competenze trasversali che attengono anche al rispetto dei criteri ESG, al welfare, alla formazione continua e al benessere aziendale, elementi sempre più centrali per il futuro delle imprese. Questi temi saranno contemplati nello sviluppo dell’Accademia e siamo davvero entusiasti di poter offrire una grande opportunità a tanti giovani neo laureati, provando ad accorciare il gap tra domanda e offerta di lavoro”.