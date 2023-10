Mariconda, addio ad Antonio Botta: oggi i funerali

di Rita Milione

Ieri mattina, in seguito a ictus cerebrale, è venuto a mancare all’età di 66 anni Antonio Botta co-fondatore della Nuova Santa Rosa Srl. Oggi, mercoledì 4 ottobre, – come riporta Salerno notizie – ci saranno i funerali presso la chiesa della Madonna di Pompei. Il racconto della sorella, Rosanna Botta:

“Antonio è stato un imprenditore che negli anni ’80 creò da una sua folle idea grazie all’affiancamento del fratello Maurizio e di altri 3 amici, quella che definivano una “bella creatur. Iniziò così un percorso tutto in salita che portò a far conoscere un nostro prodotto, tipico , la sfogliatella in tutta l’Italia. Una realtà ricca di soddisfazioni e crescita economica dando lavoro a tante famiglie salernitane.

Coraggio, umiltà e tenacia sono stai alleati di Antonio, che oggi lascia un dolore incolmabile in tutte le persone l’hanno conosciuto , sostenuto e amato. Un vuoto incolmabile per la sua famiglia, per i suoi figli, per le sorelle e il fratello. Antonio Botta è sempre rimasto quel ragazzo di Mariconda cresciuto nell’oratorio della chiesa Madonna di Pompei sotto la guida di padre Giovanni, e dei suoi genitori semplici operai. Ciao Tonino!“.