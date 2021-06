Dalla creazione del marketplace per aziende del settore PET fino alla promozione e l’assistenza ai Seller. Lenus Media sarà il partner ufficiale del nuovo portale ilpetshop.it

L’agenzia di pubblicità Lenus Media, con sede a Cava de’ Tirreni, in collaborazione con la PVI con sede a Milano ha stipulato un accordo per la creazione e lo sviluppo dell’e-commerce marketplace “ilpetshop.it”, in cui l’agenzia fornirà l’assistenza tecnica della piattaforma, l’assistenza ai clienti che partecipano alla vendita dei loro prodotti e al buon funzionamento del marketplace e del sito e-commerce in generale.

La collaborazione ha portato molto entusiasmo, visibile anche dalle parole di Emanuele Pisapia, direttore della Lenus Media: “Collaboriamo con il gruppo editoriale PVI dal 2008 curando tutti gli asset digitali. Siamo entusiasti di questa nuova avventura ed orgogliosi di essere al loro fianco in questa nuova avventura che sarà un’importante opportunità per tutte le aziende del settore PET in Italia soprattutto in un momento così delicato in cui il digitale può sicuramente essere un volano per il rilancio dell’economia italiana“.

Il termine “Marketplace” indica una piattaforma di commercio elettronico che, mediante l’uso di un sito web o un’applicazione, mette in contatto coloro che offrono un prodotto o un

servizio con dei possibili acquirenti. Su questa piattaforma sono presenti più aziende, che offrono un’ampia scelta di prodotti e prestazioni. in altre parole il marketplace, che in lingua inglese significa “luogo di mercato”, è un mercato online in cui sono raggruppate le merci di diversi venditori o diversi siti web. L’esempio più noto di marketplace è eBay che oltre al normale sistema di vendita offre anche la modalità asta “ilpetshop.it” nasce dall’idea di costruire un marketplace dedicato esclusivamente alla vendita di prodotti per animali, dal cibo fino agli accessori più conosciuti (guinzagli, lettiere, ecc.) e permettere così non solo alla persone che hanno un animale di avere un punto di riferimento di vendita forte e universale, ma costituisce una forma di guadagno ai negozi di prodotti per animali di implementare le loro vendite.

Guardando i colossi in Internet in marketplace quali Amazon e Ebay, l’idea di “ilpetshop.it” è di trattare nel particolare la vendita nel mondo animale, facendo una selezione di tutti i prodotti in categorie, negozi, e fasce di prezzo.

Il servizio della piattaforma prevede l’apertura di un negozio online personalizzato nella forma ilpetshop.it/NomeNegozio dove l’utente (“Seller”) potrà pubblicare in autonomia le proprie offerte commerciali di prodotti dedicati ai PET.

Il negozio sarà personalizzabile attraverso un set di funzioni preimpostate e consentirà di personalizzare l’immagine di copertina e alcuni aspetti di marketing. Inoltre, la vera e propria novità sarà che lo spazio acquisito sarà integralmente gestito dal PET Seller.

Chi è Lenus Media

L’agenzia di pubblicità Lenus Media, nata nel 2008, enfatizza i punti di forza di un progetto attraverso le strategie e le tecnologie più adeguate. Propone e sviluppa progetti di comunicazione digitale su misura, pensati per durare nel tempo, grazie alla solida

preparazione tecnica, traducendo le esigenze strategiche del cliente in progetti creativi ed innovativi. Lenus Media sviluppa soluzioni di promozione, online marketing, organizzazione di eventi aziendali e sociali, sviluppo web e piani editoriali per webzine e social network ed opera nel mondo della comunicazione digitale per fornire risultati di business misurabili:

visibilità, attrattività, nuovi contatti. Attraverso una comunicazione interattiva si realizza in un’unica struttura produttiva, una vasta offerta creativo-strategica con l’unico scopo di raggiungere gli obiettivi preposti.

Chi è PVI

PVI è una casa editrice strutturata in due aree di competenza, la Point Vétérinaire Italie (Veterinaria, Agro-zootecnia e Sanità pubblica veterinaria), e il settore per tutti gli altri comparti, tra cui quello alimentare e della sanità pubblica umana, dei laboratori e della chimica.

L’attività principale di PVI consiste nella divulgazione, tramite periodici, libri, pubblicazioni e web, delle più recenti acquisizioni scientifiche inerenti i settori di riferimento, al fine di supportare il professionista nel proprio lavoro quotidiano.

Point Vétérinaire Italie è presente in Italia dal 1992, anno di acquisizione di due testate storiche: “Summa” e “Professione allevatore” e nel 2011 si apre ad altri comparti e viene sdoppiata la denominazione, aggiungendo l’acronimo PVI, con l’acquisizione della testata “Alimenti & Bevande”. Nel 2016 sono acquisite e rinnovate le testate “lab- il magazine del laboratorio” e “Chimica Magazine”, mentre nel 2018 la squadra si completa con il mensile “Macchine Alimentari”.

Oggi la casa editrice pubblica un settimanale, un quindicinale, cinque mensili, quattro bimestrali e tre trimestrali e dal 2018 tutte le testate sono presenti sul web, sul portale www.animalidacompagnia.it.