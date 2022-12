“Marrageddon”: cos’è il festival del “King del rap” Marracash

E come se una Targa Tenco, l’uscita oggi di NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE – in 3 diversi formati – e il nuovo singolo Importante fossero troppo poco per celebrare un anno memorabile di grandi successi discografici e live come quello che sta finendo, Marracash ha deciso di stupirci ancora e annunciare un evento live senza precedenti in Italia.

Arriva a settembre l’unico show del King del Rap per il 2023: Marrageddon, il primo festival di un rapper in Italia, due grandi concerti, un viaggio musicale, una grande festa capace di unire due capitali del rap nazionale, da nord a sud, da Milano a Napoli.

A settembre 2023, Marracash partirà da casa sua, Milano, da una location speciale, nonché la più grande in assoluto nella città meneghina, per ospitare un concerto indimenticabile. La seconda tappa del festival non poteva che approdare a Napoli, altro grande simbolo del rap italiano, toccando un altro luogo non convenzionale, per chiudere una due giorni di festival come mai si è visto in Italia.

Queste le due date del Marrageddon Festival, prodotto e organizzato da Friends and Partners:

23 SETTEMBRE – MILANO – IPPODROMO SNAI LA MAURA

30 SETTEMBRE – NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO

E come tutti i grandi festival nazionali e internazionali che si rispettino, non mancheranno guest, ospiti a sorpresa. Marracash, protagonista indiscusso in entrambe le città, curerà infatti anche la direzione artistica.

Sempre in linea con quello che solo un festival di grande livello può offrire, saranno organizzate navette, bus, treni, per spostamenti esclusivi dedicati a chi parteciperà all’evento.

I biglietti per i due show del festival, così come l’abbonamento unico per partecipare a entrambe le tappe della grande festa, saranno disponibili a partire dalle ore 18.00 di oggi, 9 dicembre: prevendite per Milano su Ticketone e Ticketmaster, quelle per Napoli su Ticketone e Etes.

Maggiori dettagli sugli spostamenti dedicati arriveranno entro il 30 gennaio.

Per info: www.friendsandpartners.it