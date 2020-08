Martin Scorsese produrrà e dirigerà film per Apple Tv

Il grande regista Martin Scorsese, reduce del suo ultimo successo “The Irishman”, firma un contratto con Apple Tv per dirigere film e serie tv

Il grande regista Martin Scorsese firma un contratto con la Apple per dirigere e produrre film e serie tv. Il regista di origini italiane è reduce del suo ultimo successo “The Irishman” che vede nella pellicola attori del calibro di Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Sicuramente questo successone, distribuito sulla piattaforma di streaming Netflix, ha fatto drizzare le orecchie alla Apple. In questo particolare contesto storico, durante una pandemia in atto, l’unica strada percorribile è sicuramente quella dell’home cinema.

Martin Scosese dirigerà il film “Killers of The Flower Moon” che sicuramente uscirà nelle sale cinematografiche e inizierà ad essere girto nei primi giorni di febbraio 2021. Sono molte le case di distribuzione cinematografica che hanno firmato accordi con Apple Tv, come quella di Leonardo di Caprio, Ridley Scott e Idris Elba. Ma non solo, anche volti noti della tv statunitense come Oprah Winfrey.

Speriamo che questo periodo del Coronavirus non ci faccia dimenticare la bellezza e l’emozione della sala cinematografica. In un mondo sempre più digitale, cerchiamo di conservare e preservare il fascino del cinema.

