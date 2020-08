“La Grecia è entrata formalmente in una seconda ondata di epidemia” a dirlo al The Guardian, è il professor Gkikas Magiorkinis, assistente di epidemiologia all’Università di Atene

“Possiamo dire che la Grecia è entrata formalmente in una seconda ondata di epidemia. Questo è il punto in cui potremo vincere o perdere la battaglia“: è lapidario, sulle colonne del The Guardian il professor Gkikas Magiorkinis, assistente di epidemiologia all’Università di Atene.

E i dati, purtroppo, sembrano dargli ragione: nel Paese, appena domenica scorsa è stato registrato il picco di diagnosi positive in una sola giornata (203) ed anche il numero delle persone intubate ha subito un preoccupante aumento: dalle 9 del primo agosto, alle 22 di ieri.

“A meno che non ci siano cambiamenti nella tendenza che stiamo vivendo”, continua Gkikas, si potrebbero arrivare a contare fino a 350 casi positivi al giorno “e ciò rende probabile che siano imposte misure restrittive“, come a Poros, piccola isola sita nella parte meridionale della Grecia dove è stata ratificata la chiusura di club, bar e ristoranti fino alle 23.

La situazione nel mondo

Nuovo picco di contagi anche in Germania dove nelle ultime 24 ore sono state registrate 966 positività (indice RT 1,09) mentre torna a preoccupare la situazione anche in Danimarca, il primo Paese a sciogliere il lockdown. I 76 contagi registrati oggi portano il totale a 14.815 positivi. Al bilancio sono da aggiungere anche 825 decessi.

