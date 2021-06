Martina Miliddi e Raffele Renda di Amici confermano la loro relazione

Attraverso una serie di Storie Instagram insieme, Martina Miliddi e Raffaele Renda di Amici hanno confermato la loro relazione. Chi ha seguito il talent di Amici sa che la ballerina in casetta aveva una storia con Luca Marzano ‘Aka7even’, ma le cose non avevano funzionato. Lei aveva manifestato un interesse verso Raffaele Renda ma i due avevano preferito rimanere solo amici. Ma, una volta usciti dal programma, i due ragazzi sono usciti allo scoperto.

Raffaele ha raggiunto Martina nella sua città, Cagliari e sono stati paparazzati insieme per le vie della città e poi è stata la stessa ballerina a pubblicare una breve clip di loro insieme in auto, mentre cantano. Intervistato qualche settimana fa da Silvia Toffanin a Verissimo, Raffaele ha dichiarato: “Martina c’è stata sempre, quando ero giù. Io tendo a chiudermi e isolarmi e veniva da me. Una bella presenza. Se si è infatuata di me? Sì, è stato difficile. Mi trovavo in una situazione cui non sono abituato, sotto le telecamere, sotto tensione. Non è stato facile gestire quella situazione. Luca prima era un mio grande amico e lei anche. Mi sono trovato in mezzo a questa cosa che non sapevo gestire. Non so neanche io com’è andata a finire. Ne ho parlato con Aka perché mi sembrava giusto, ma forse dovevo parlarne prima con lei. È successo un casino“.

E Aka7seven? Sembrerebbe che al cantante non sia proprio andata giù la frequentazione della sua ex, tanto da aver preso le distanze e tolto il segui sui social ad entrambi.