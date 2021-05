Rosa e Deddy si sono lasciati? L’intervista a Verissimo ha sollevato molti dubbi. Il cantante di Amici 20 chiarisce in un incontro online

Deddy e Rosa di Grazia, ex concorrenti di Amici 20, stanno ancora insieme?

Molti telespettatori hanno iniziato ad avere dubbi dopo l’intervista che il cantante ha concesso a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin è sembrato che Deddy parlasse della ballerina come fosse già un ricordo. Il giovane finalista del programma di Maria De Filippi è intervenuto per spiegare ai fan come stanno davvero le cose. Queste le sue parole nel corso di incontro online alla presenza dei suoi sostenitori: “Come vanno le cose con Rosa? Con lei in realtà va che non ci stiamo sentendo più di tanto perché io ho tanti impegni. Però parliamo di musica. Comunque Rosa sta bene“.

L’intervista a Verissimo

Durante l’intervista a Verissimo di sabato 22 maggio, Daddy aveva ripercorso i momenti più intensi del suo percorso con Rosa nel contesto televisivo di Amici 20. A destare preoccupazione era stata la sua scelta di coniugare tutti i verbi al passato. In quell’occasione, infatti, aveva dichiarato: “Sono stati momenti bellissimi che ho condiviso con lei, ha reso il mio percorso decisamente più leggero. Nella casetta non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo, il mio andata tutto su lei: in casetta avevo solo lei”.

Amici 20 incorona Giulia

Sabato 15 maggio, nell’attesissima finale condotta da Maria De Filippi si sono dati battaglia i 5 talenti in una serie di sfide: Aka7even, 21 anni cantautore; Giulia, 19 anni ballerina; Sangiovanni, 18 anni cantautore; Alessandro, 21 anni ballerino e Deddy, 19 anni cantautore. Ad eleggere il vincitore è stato il pubblico a casa attraverso il televoto, il sito web www.wittytv.it, l’app Mediasetplay e smart tv abilitate. A trionfare è stata la ballerina Giulia.

Sangiovanni si è aggiudicato il secondo posto, ma non solo. Il cantante di “Tutta la notte” ha vinto: Il Premio della Critica Tim, del valore di 50.000 euro, il Premio SIAE del valore di 20.000 euro e il Premio delle Radio con il singolo Malibù.