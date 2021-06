Tramite un post su Instagram, l’attrice italiana Martina Stella ha rivelato di essere incinta. E’ il primo bambino avuto insieme al marito Andrea Manfredonia

Martina Stella è incinta! L’attrice ha rivelato di essere incinta del marito Andrea Manfredonia. Primo bebè per la coppia, che diventerà fratellino o sorellina minore della piccola Ginevra, nata nel 2012 da una precedete relazione della Stella con Gabriele Gregorini.

A dare la lieta notizia è stata proprio Martina Stella, tramite il suo account Instagram. Nella giornata di ieri, infatti, la star italiana ha pubblicato delle foto in cui era ben visibile il pancione. Ad accompagnare le immagini, vi è una emozionate didascalia che recita: “La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere!”La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!!- prosegue Martina

Per quanto attiva su Instagram – considerando che il suo profilo conta oltre 514 mila followers-, questa volta l’attrice confessa di aver sentito l’esigenza di non rivelare tutto immediatamente, ma di dover aspettare il momento giusto in cui si sarebbe sentita finalmente pronta a rendere partecipi i suoi fan di questa sua nuova fase di vita: “Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi. E confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo“.

Adesso però, Martina Stella si sente finalmente pronta a condividere il resto di questo incredibile viaggio con tutta il pubblico che vorrà seguirla in questa avventura. Per il momento, la star di L’ultimo Bacio e Sapore di Te non ha fornito ulteriori dettagli riguardo all’imminente nuovo arrivato, nessuna informazione relativa a nome o sesso. Così come non ha rivelato a che punto della gravidanza si trovi attualmente. Il pubblico non dovrà fare altro, sempre tenendo a mente che sarà una sua scelta se e quando rivelare ulteriori aspetti della sua vita privata.