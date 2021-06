Netflix ha da poco annunciato che Skam Italia, la serie tratta da un format norvegese divenuta un fenomeno televisivo tutto italiano, è stata rinnovata per una quinta stagione.

Poco meno di un’ora, Netflix Italia ha annunciato che è in corso la lavorazione della quinta stagione di Skam Italia, la serie tratta da un format norvegese ed adattata da Ludovico Bessegato nella sua versione italiana. A dare la notizia è stata proprio il colosso dello streaming sui suoi account social: “Finalmente ci siamo. Abbiamo sfondato quel soffitto, tutti insieme: stiamo lavorando a #SkamItalia 5″.

La quarta stagione di Skam, arrivata lo scorso anno sulla piattaforma, aveva raccontato la storia di Sana, una ragazza italo-musulmana. Con il suo racconto si era concluso il viaggio iniziato dai ragazzi liceali che, l’ultima volta che li abbiamo visto, stavano festeggiando la maturità e la fine di un percorso.

Adesso, non si sa come intenderanno procedere gli sceneggiatori. Le ipotesi sono due: o continuare a raccontare le vicende di questi ragazzi, sradicandole dall’ambiente liceale, oppure iniziare a raccontare una nuova generazione di adolescenti. Un modus operandi che ricalcherebbe il format di Skins, una dei teen drama più iconici nel panorama televisivo.

Come riporta La Repubblica, per Bessegato entrambe le ipotesi sono allentanti: “Sarebbe pure bello avere dei nuovi giovani che arrivano a Radio Osvaldo. Noi abbiamo lasciato tanti personaggi con storie potenziali da raccontare, tanti temi se mai dovessi andare avanti. Però se dovessi scegliere mi piacerebbe portare avanti questo processo di maturazione, vedere come si relazionano con l’università, con l’andare a vivere da soli, con qualche lavoretto. Avevano 16 anni quando li abbiamo incontrati e ora. Vedremo. Per il momento voglio provare a godere un po’ di questa cosa, di questo momento, poi si vedrà“.

Al momento, si trattano solo di speculazioni senza alcun tipo di fondamento. Non resterà che attendere per avere ulteriore dettagli, anche se Netflix ha già confermato una data d’uscita per la quinta stagione di Skam Italia, prevista per il 2022