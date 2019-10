Buon esordio per Djokovic al Masters 1000 di Shanghai. Il serbo ha sconfitto Shapovalov in due set, bene anche Thiem e Zverev

Vittoria all’esordio per Novak Djokovic al Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 al mondo, che pochi giorni fa ha vinto a Tokyo, ha sconfitto con un doppio 6-3 il canadese Shapovalov centrando gli ottavi di finale. Il serbo nella città cinese insegue il suo 5° successo.

Passa agli ottavi di finale anche il vincitore di Pechino Dominic Thiem, che ha eliminato Carreno Busta con il punteggio di 7-6(7-3) 6-3. Vince all’esordio anche Alexander Zverev, in netto miglioramento rispetto ai mesi scorsi. Il tedesco rischia qualcosa contro Chardy, soprattutto nel primo set, ma vince con due tie-break per 7-6(15-13) 7-6(7-3).

Vittorie facili per i russi Rublev e Chacanov. Il primo ha sconfitto Millman 6-2 6-0, il secondo Fritz 6-2 6-4. Bene anche Tsitsipas, che elimina il canadese Auger-Aliassime 7-6(7-3) 7-6(7-3). Agli ottavi anche Matteo Berrettini.

Domani il via agli ottavi di finale. Match non facile per Djokovic, che avrà davanti il bombardiere Isner, più facile per Federer, che non dovrebbe avere problemi contro Goffin. Il match più interessante è sicuramente quello tra Fognini e Chacanov, con il russo che parte favorito.

Thiem sfiderà Basilashvili, mentre Berrettini affronterà Bautista Agut, Medvedev è super favorito con Pospisil. Gli ultimo match vedranno di fronte Zverev contro Rublev e Tsitsipas contro Hurkacz.

Leggi anche