Matres Festival: la ceramica protagonista a Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare e Pontecagnano

Per cinque giorni, le città di Cava de’ Tirreni, Vietri Sul Mare e Pontecagnano saranno immerse nel mondo della ceramica, grazie alla settima edizione del Matres Festival, organizzato dall’APS Pandora Artiste Ceramiste di Cava de’ Tirreni. Il festival offre un percorso che unisce cultura, tradizione e interazione con il territorio, mettendo in risalto le capacità delle donne nell’arte ceramica, con un focus particolare sul panorama artistico femminile internazionale.

Il Tema: Primitivismo e Sostenibilità

Il tema centrale di questa edizione è il primitivismo, un ritorno alle origini che cerca di emulare un’esperienza primordiale. Questa visione si intreccia con concetti di ecosostenibilità, enfatizzando l’importanza di un ritorno a uno stile di vita più semplice e in armonia con la natura. Il festival propone un dialogo tra le culture arcaiche e le sfide moderne, cercando un equilibrio tra tradizione e innovazione.

Paesi Ospiti: Cuba e Iran

Quest’anno, il Matres Festival avrà come ospiti d’onore Cuba e Iran. Nonostante le difficoltà derivanti da embarghi e guerre, la partecipazione di questi paesi è vista come un’opportunità per creare un ponte culturale e artistico, promuovendo la comprensione reciproca attraverso l’arte della ceramica. Le creazioni delle artiste di questi paesi offriranno ai visitatori un’immersione nella loro ricca tradizione ceramica.

Un Festival al femminile

Il Matres Festival è un’occasione per celebrare l’arte ceramica al femminile, mettendo in luce la creatività e la forza delle donne in questo campo. Il progetto “Ceramica Donna” mira a promuovere e consolidare l’arte ceramica come simbolo ed espressione di una cultura radicata e diffusa a livello internazionale. Nel corso degli anni, il festival è diventato un punto di riferimento per la ceramica femminile e per la comunità creativa globale.

Programma e attività

Nonostante i tagli ai fondi di coesione, il Matres Festival continua grazie all’autosostegno e agli sponsor, con circa 200 artiste partecipanti e 300 opere esposte tra le tre città coinvolte. Il programma prevede:

14 mostre personali

Due premi concorso

Una mostra storica dedicata a Irene Kowaliska, curata da Maria Grazia Gargiulo

Una mostra nel cortile dell’ex ECA a Cava de’ Tirreni curata da Nuria Pozas e intitolata “InTerra”, sulle urne cinerarie

Presentazioni di libri, workshop e laboratori aperti a tutti, anche per persone con disabilità

Eventi serali, come le cotture Raku, in Piazza Lentini a Cava de’ Tirreni

A Vietri sul Mare, le artiste internazionali saranno protagoniste di eventi e mostre, mentre al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano, oltre all’inaugurazione di una mostra, si terrà un tavolo di lavoro su “Il primitivismo nella ceramica contemporanea”, con la partecipazione di direttori di musei internazionali.

Un festival inclusivo e interculturale

Il Matres Festival è rivolto a esperti e visitatori, ma in primo luogo alle donne che vogliono potenziare il proprio potenziale creativo e lavorativo. L’evento promuove il rispetto dell’ambiente e del prossimo, con l’obiettivo di stimolare un cambiamento culturale e sociale attraverso l’arte ceramica. Coinvolgendo paesi da tutto il mondo, il festival rappresenta un momento straordinario di condivisione e comprensione interculturale.

Paesi partecipanti

Tra i paesi partecipanti a questa edizione ci sono: Italia, Belgio, Francia, Austria, Spagna, Grecia, Irlanda, Svezia, Svizzera, Croazia, Lituania, Germania, Repubblica Ceca, Regno Unito, Russia, Cuba, Israele, Olanda, Turchia, Polonia, Tunisia, Algeria, Iran, Iraq, Giappone, Singapore, Argentina, Brasile, Cile, Corea del Sud, Thailandia, India e Sud Africa.

Inaugurazione

L’inaugurazione del Matres Festival Internazionale di Ceramica Femminile si terrà mercoledì 21 agosto alle ore 19.00 presso il Complesso Monumentale di San Giovanni a Cava de’ Tirreni, alla presenza delle autorità locali.

Evento Coorganizzato con il Comune di Cava de’ Tirreni, e patrocinato dalla Regione Campania, Comune di Vietri sul Mare, Comune di Pontecagnano, Direzione Regionale Musei Nazionali Campania e Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano. In collaborazione con Kwca Korean Woman Ceramist Association, sarà presente anche la città di Kaunas, gemellata con Cava de’ Tirreni, con la splendida installazione di Kristina Ancutaite “Ceramic City”.