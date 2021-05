Il Leader della Lega, Matteo Salvini sarebbe pronto convolare a nozze con la sua fidanzata. L’indiscrezione da Dagospia

Matteo Salvini e Francesca Verdini sarebbero pronti per convolare a nozze. I fiori d’arancio arrivano per questa coppia nata nei primi mesi del 2019 e che da allora non si è più lasciata. L‘indiscrezione arriva dal giornale Dagospia ma ancora non è stata confermata dai protagonisti della storia. E non dovremmo neanche aspettare molto perché a quanto pare il matrimonio si celebrerà a breve, anzi brevissimo. Ovvero entro il mese di luglio.

La storia

Il segretario del Carroccio Matteo Salvini e la 28enne si sono conosciuti nell’aprile 2019. Da allora non si sono più persi di vista. Dopo essere usciti ufficialmente e pubblicamente allo scoperto, si sono più volte mostrati sui social, oltre ad essere stati paparazzati in svariate occasioni dai magazine di cronaca rosa.

La prima foto ‘rubata’ ai due risale ai primi mesi del 2019 ed è quella che li immortalò nel ristorante PaStation di Roma, situato vicino a Montecitorio, e che Francesca Verdini gestisce insieme al fratello. L’ufficializzazione della loro storia avvenne qualche tempo dopo, in occasione della première di Dumbo.

Francesca, che ha 19 anni meno di Salvini (lei classe 1992, lui 1973), si è trasferita a Roma all’età di 18 anni per studiare Economia alla Luiss, dove ha da poco conseguito la laurea. Ed è proprio nella Città Eterna che è sbocciato l’amore con il leghista.