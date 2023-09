Mattia Ciavatti, il 15enne canta contro il bullismo

di Anna Del Prete

MATTIA CIAVATTI – In una scuola di Cesena un ragazzo canta contro il bullismo. Si chiama Mattia Ciavatti, ha 15 anni e ha interpretato “Quell’Amico Non Amico”, canzone scritta dal cantautore Gianni Drudi di Savignano e da Bruno Conti.

Il brano é ascoltabile su tutte le piattaforme streaming, mentre su YouTube é presente il videoclip, girato nel Liceo Ginnasio statale ’Vincenzo Monti’ di Cesena.

L’obiettivo dell’iniziativa e la scelta di Mattia Ciavatti

L’ obbiettivo principale del progetto é quello di contrastare il fenomeno del bullismo.Per la realizzazione del videoclip e della canzone sono state coinvolte diverse classi dell’istituto. É stato possibile anche grazie alle professoresse Manuela Biondi e Silvia Mignatti.

Il cantautore Drudi esprime le sue parole riguardo al progetto:

“Il bullismo è un fenomeno sempre più dilagante come dimostrano tanti episodi accaduti anche recentemente, denunciati e teletrasmessi su tante reti radio e televisioni. I genitori e le scuole devono vigilare di più. Il bullismo è una forma di prepotenza ricorrente e continuativa: la vittima prova sentimenti dolorosi e angoscianti perché perseguitata da parte di uno o più compagni, che spesso fanno gruppo, perché si sentono più forti. Oltre a vivere un drammatico senso di impotenza, poiché non sa come potersi difendere, il ragazzo o la ragazza, subisce emarginazione da parte del gruppo dei coetanei. Contro questo fenomeno, chiamato ’Bullismo’, si dovrebbero attivare sia la scuola che la famiglia”.

Il cantautore, in accordo con Bruno Conti, ha scelto proprio il giovane Ciavatti per interpretare il brano contro il bullismo.

