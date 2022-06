Maturità 2022, prima prova: cosa si aspettano gli studenti?

Alla Maturità 2022 torna la prova di italiano che, uguale per tutti gli istituti e imbastita direttamente dal Ministero dell’Istruzione, negli ultimi due anni era stata eliminata a causa del Covid.

E proprio la pandemia, stando al sondaggio effettuato dal sito Skuola.net su mille studenti, potrebbe essere uno degli argomenti scelti per il tema di attualità, tallonata dalla crisi energetica e dalla guerra in Ucraina, plausibile per 2 maturandi su 5.

Sette tracce afferenti a tre diverse tipologie di testo, la Maturità 2022 (prima prova mercoledì 22 Giugno) ha riaperto anche le scommesse su chi possa essere il protagonista dell’analisi del testo. Gli autori più quotati, per l’Ottocento, sono Gabriele D’Annunzio, Giovanni Verga (di cui proprio quest’anno ricorrono i 100 anni dalla morte) e Alessandro Manzoni per la prosa, e Giovanni Pascoli e Giacomo Leopardi per la poesia.

Dal Novecento, invece, potrebbero spuntarla Italo Svevo, Primo Levi e l’evergreen Luigi Pirandello per la prosa, e uno tra Ungaretti e Montale per la poesia. Temi storici per l’analisi e produzione di un testo argomentativo potrebbero infine essere, i 100 anni dalla Marcia su Roma o, dalla storia più recente, il trentennale delle stragi di mafia del 1992 che uccisero i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Tra gli altri anniversari da tenere a mente, anche i 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini e i 150 anni dalla morte di Giuseppe Mazzini.