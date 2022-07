Medaglie Fields: il premio è stato assegnato ad una studiosa ucraina

Una delle 4 Medaglie Fields è stata assegnata alla matematica ucraina Maryna Viazovska, del Politecnico di Losanna.

Medaglie Fields: chi è stato premiato con Maryna Viazovska?

Con Maryna Viazovska hanno ricevuto il premio:

Hugo Duminil-Copin dell’Università di Ginevra;

James Maynard dell’Università di Oxford;

June Huh, di Princeton, negli Stati Uniti.

Medaglie Fields: in cosa consiste il premio?

Il premio, consistente in una medaglia d’oro e una ricompensa di 15mila dollari canadesi celebra le “scoperte eccezionali” di ricercatori sotto i 40 anni. La cerimonia di premiazione si è tenuta ad Helsinki nell’ambito del Congresso internazionale dei matematici.

Maryna Viazovska: chi è la brillante matematica?

Maryna Viazovska, 37 anni, è ucraina ed è la seconda donna a vincere il premio in 80 anni di storia. Dal 2017 insegna all’Ecole Polytechnique Fédérale di Losanna, in Svizzera e durante l’invasione dell’Ucraina, a febbraio, ha dichiarato: “La mia vita è cambiata per sempre”.

La nota studiosa ha risolto un problema “secolare”

La matematica ha ricevuto la ricompensa per aver risolto una versione di un problema secolare, quello dell’impilamento compatto di sfere.

Le parole di Renaud Coulangeon, docente presso l’università di Bordeaux

“I matematici si rompevano la testa sul problema da diversi decenni, anche i più grandi specialisti avevano rinunciato”, racconta all’Afp, Renaud Coulangeon, docente all’Università di Bordeaux. Maryna Viazovska è riuscita in un “tour de force” trovando “la prova magica”.

