Valeria Marini: fuori ora il suo primo singolo

Oggi, 5 luglio, esce “Baci Stellari”, il nuovo singolo di Valeria Marini.

Ecco, a tal proposito, cosa ha dichiarato la showgirl:

“Questa canzone è pensata per dire addio alle restrizioni che per anni ci hanno impedito di abbracciarci e toccarci e un ritorno alla gioia e a una vita stellare “.

La canzone è fresca e carica di passione e di vita. La melodia si intreccia alla voce suadente della Marini, fa venire voglia di ballare con leggerezza e con grinta. Diventerà uno dei tormentoni iconici dell’estate 2022?

“Il video di ‘Baci stellari (Besame) sarà girato in due location. La prima è l’Holiday Inn di Fondi con la partecipazione di artisti che insieme a me realizzeranno coreografie scenografiche come movimenti col fuoco, polvere di stelle e cerchi sospesi. Lì sarà montato un palco con alle spalle il mare dove ballerò in mezzo a tantissima gente che si toccherà e abbraccerà. Il flashmob dell’inciso nel videoclip ricorderà la coreografia del ‘Tuca Tuca’ della Carrà. Un omaggio alla stella delle stelle, una decisione che ho preso dopo aver sentito anche Enzo Paolo Turchi”.