US Open: niente Grande Slam per Djokovic, Medvedev trionfa 3-0

Daniil Medvedev campione dell’edizione 2021 degli US Open. Svanisce sul più bello il sogno Grande Slam di Djokovic

Svanisce sul più bello il sogno Grande Slam di Djokovic. Al serbo mancava una sola vittoria per realizzare questo incredibile traguardo, ma nella finale degli US Open è stato travolto 3-0 da Daniil Medvedev. Alla fine, il serbo, che ha costruito la sua incredibile carriera sulla propria solidità mentale, non ha retto alla pressione.

Djokovic non è mai entrato in partita, è stato sempre impreciso nei colpi e non è mai riuscito a mettere in difficoltà Medvedev, che da parte sua ha giocato come meglio non poteva. Il russo è stato impeccabile al servizio, dove non ha concesso niente al serbo, che non è mai riuscito a trovare la sua famosa risposta.

Per Medvedev si tratta del 1° successo in un torneo dello Slam dopo due finali perse. Per il secondo anno di fila gli US Open celebrano un nuovo campione Slam. Lo scorso anno era toccato a Thiem, quest’anno a Medvedev. Per Djokovic una sconfitta che brucia tantissimo, e che potrebbe mettere a rischio il finale di stagione. Il serbo potrebbe anche decidere di fermarsi fino al 2022. Medvedev intanto si gode il successo, probabilmente il 1° di una lunga lista.