US Open: Djokovic ad una vittoria dalla storia, Medvedev l’ultimo ostacolo

Novak Djokovic ha centrato la nona finale in carriera agli US Open dopo aver battuto Zverev in cinque set. Ora con Medvedev per fare la storia del tennis

A pochi metri dalla storia, da una delle imprese più incredibili della storia del tennis e in generale dello sport. A Novak Djokovic manca una sola vittoria per centrare quel sogno inseguito da dieci anni e solo sfiorato nel 2015: completare il Grande Slam, ovvero vincere tutte e quattro le prove dei Major nello stesso anno.

Un’impresa tanto affascinante quanto difficile, che nella storia del tennis è stata portata a termine soltanto due volte, dallo stesso giocatore, ovvero da Rod Laver. L’australiano ha centrato il Grande Slam nel 1962 da dilettante e nel 1969 da professionista. Da allora, nessuno più è riuscito a vincere tutti gli Slam nello stesso anno.

Federer ci è andato vicinissimo tra il 2004 e il 2007, ma si è sempre dovuto arrendere a Nadal a Parigi. Lo spagnolo non ci è mai andato realmente vicino, solo nel 2010 vinse tre Slam nello stesso anno ma in Australia non andò oltre i quarti di finale.

Dal 2011 ad oggi, solo Djokovic ha sfiorato l’impresa, senza mai riuscirci. Nel 2011 Federer interruppe la sua corsa a Parigi, e nel 2015 arrivò si in finale in ogni Slam, ma perse sempre a Parigi con Wawrinka. L’anno successivo vinse i primi due tornei della stagione, ma a Wimbledon uscì nei primi turni.

Fino ad arrivare a quest’anno. E dire che la sua impresa poteva fermarsi prima ancora di cominciare, al 3° turno in Australia per mano di Fritz, dopo che Djokovic aveva accusato un infortunio agli addominali. E’ stato spesso ad un passo dal baratro, ma più la situazione si fa complicata, più il serbo si esalta e raggiunge un livello di gioco inarrivabile per tutti.

Adesso è ad una sola vittoria dal sogno, per incorniciare un 2021 perfetto. In questa stagione ha già superato il record di settimane da n.1 del mondo, completato il Double Grand Slam, ovvero vincere per almeno due volte tutti i tornei dello Slam, e raggiunto i rivali di sempre nel numero di Major conquistati. A fine anno concluderà la stagione da n.1 per la settima volta in carriera, mai nessuno c’era riuscito cosi tante volte. Ormai non ci sono più dubbi, Novak Djokovic è il tennista più forte di tutti i tempi.