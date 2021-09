US Open: Medvedev tiene a bada Auger e raggiunge la finale

Daniil Medvedev è il primo finalista degli US Open. Il russo ha superato in tre set il canadese Auger-Aliassime, ed ora aspetta uno tra Zverev e Djokovic

Daniil Medvedev è il primo finalista degli US Open. Nella prima semifinale il russo rispetta il pronostico e batte 3-0 Auger-Aliassime, salvando due set point nel secondo parziale. Per il n.2 del mondo si tratta della terza finale in carriera, la seconda a New York, dopo la sconfitta con Nadal nel 2019. L’altra finale l’ha raggiunta quest’anno in Australia, perdendo con Djokovic.

Proprio il serbo potrebbe essere il suo avversario in finale. Djokovic giocherà la seconda semifinale contro Zverev tra poche ore, ed in caso di finale troverà Medvedev come ultimo ostacolo per il sogno Grand Slam.

La partita

Primo set equilibrato fino al 4-3, quando Medvedev strappa il servizio al canadese e chiude 6-4. Nel secondo Auger reagisce e fa il break sfruttando un doppio fallo del russo. Sul 5-3 il canadese spreca due set point, uno su una volée non impossibile, e Medvedev fa due volte il break e conquista i, set 7-5. Nel 3° parziale Auger si arrende mentalmente e il russo chiude sul 6-1 in pochi minuti. Ora aspetta Djokovic o Zverev.