Piano Banda ultra larga, il Governo fa il punto della situazione

Piano Banda ultra larga, il governo sblocca i voucher da destinare alle imprese. Non verranno ancora erogati quelli alle famiglie

Al Governo sul versante del Piano Banda ultra larga qualcosa si sta sbloccando, la copertura sta accelerando, anche se i ritardi restano e sono consistenti. L’esecutivo ha deciso di appendere al chiodo il piano dei voucher per le famiglie mentre per quanto riguarda il voucher imprese si stimano 429mila beneficiari, lo schema approvato dal Cobul prevede contributi da 300 a 2.500, inclusi i costi di attivazione, variabili in base alla prestazione (fino a superate 1 Gigabit/secondo) e alla dimensione aziendale.

Ad oggi sono in totale 2.462 i comuni dove il servizio – ottenuto con la copertura fatta con fondi pubblici – è vendibile (731 in più rispetto a dicembre 2020), 1.371 i comuni collaudati positivamente (742 in più rispetto a dicembre 2020), 4.768 i cantieri aperti.

“Gli ultimi dati ci dicono che stiamo accelerando. Le semplificazioni dei permessi, ottenute anche grazie al forte interessamento della politica e di recente di Vittorio Colao, ministro all’innovazione, stanno dando i primi frutti”, commenta Francesco Sacco, professore all’università Insubria e tra i padri del primo piano banda larga (governo Monti, 2012-2013).

“La situazione è più complessa di quanto appare”, ribatte Enza Bruno Bossio (PD), che segue storicamente il tema banda larga alla Camera. “I dati Infratel di quest’anno ci dicono che solo una piccolissima percentuale degli utenti coperti poi si abbona; in realtà si scopre che c’è un grande differenza tra la vendibilità dichiarata da Open Fiber e la vendibilità effettiva all’utente – continua. Open Fiber porta infatti la fibra fino al pozzetto – non a casa – e l’ultimo tratto, per l’effettiva vendibilità, va poi realizzato dagli operatori finali, clienti di Open Fiber. Il che solo di rado viene fatta, per il poco interesse economico di quelle zone”.