Milan, Giroud torna negativo: sarà in campo contro la Lazio?

Olivier Giroud si appresta a tornare al centro dell’attacco del Milan: il francese è guarito dal Covid-19. Domenica in campo contro la Lazio?

Il Milan si appresta a riabbracciare Olivier Giroud: il centravanti francese esce finalmente dall’incubo del Covid dopo due settimane dalla positività del tampone. L’ex-Chelsea può tornare ad unirsi al gruppo dopo aver effettuato le visite mediche di idoneità sportiva, previste nelle prossime ore.

Il comunicato del club sul francese: “AC Milan comunica che Olivier Giroud è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, domani, verrà sottoposto allo screening medico previsto dal protocollo federale per la ripresa dell’attività sportiva”.

Giroud – autore di due gol nelle prime due giornate di campionato – si era fermato prima dell’inizio della sosta a causa della positività al Covid. Stefano Pioli può esultare visto che il francese si appresta a rientrare in gruppo e probabilmente sarà aggregato alla squadra per la partita contro la Lazio di Maurizio Sarri, in programma domenica alle ore 18 a San Siro. L’ex-Chelsea sarà in campo dal 1′ oppure sarà staffetta a gara in corso con Zlatan Ibrahimovic. Aperto il ballottaggio su chi sfiderà nello scontro individuale Ciro Immobile nell miss-match tra goleador. Le prossime ore diranno qualcosa in più.