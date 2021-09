Monza, Qualifiche: pole position per Bottas nella Sprint Race

Nelle Qualifiche del GP di Monza la pole position la conquista Bottas. Appuntamento domani con la Sprint Race

Il nostro paese riabbraccia la F1 con il GP di Monza nello storico Autodromo italiano. Il weekend prevede anche la Sprint Race e la pole position, al termine di una serrata sessione di qualifiche, se la prende Valtteri Bottas.

Q1 – Dopo un primo giro deludente, Leclerc lamenta problemi alla macchina. In pista c’è caos continuo a causa del gioco di scia e spesso l’incidente tra due o più vetture viene evitato per puro caso. Hamilton da subito buone impressioni, Verstappen inizia invece con piede freddo. Eliminati in vista del Q2 sono Latifi, Tsunoda, Schumacher, Kubica e Mazepin.

Q2 – Subito ‘drama’ con i meccanici Ferrari che aprono la macchina di Leclerc per cercare l’origine dei problemi lamentati dal pilota monegasco. Hamilton fa subito la voce grossa scendendo per primo sotto il minuto e venti. Le rosse rischiano ma riescono a piazzarsi salvi in ottava e nona posizione. Eliminati Vettel, Stroll, Alonso, Ocon e Russell.

Q3 – Il primo colpo è del solito Hamilton ma Verstappen reagisce e scende anche lui sotto l’1 e 20. Faticano le Ferrari che almeno migliorano la qualifica dell’anno scorso. Nel finale il colpo che non ti aspetti: pole position di Bottas che parte così davanti a tutti nella Sprint Race di domani. Secondo Hamilton, terzo Verstappen.