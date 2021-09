Scherzi a Parte 2021: la nuova edizione, ecco le anticipazioni

Torna dopo anni di attesa la nuova edizione di Scherzi a parte con il format delle origini ed Enrico Papi nel suo ritorno a Mediaset

È un doppio ritorno quello che vedremo domani sulle reti Mediaset: Scherzi a parte 2021 ed Enrico Papi. Se per l’edizione di Scherzi a parte abbiamo aspettato quasi 3 anni – l’ultima risale al 2018 con la conduzione di Paolo Bonolis – Enrico Papi sono molti più anni che non lo si vede sulle reti Mediaset avendo preferito condurre altri programmi su Tv8.

Insomma, domani sarà la serata dei ritorni e sicuramente sia il format di Scherzi a parte – il successo delle prime edizioni fu strepitoso – sia l’allegria e la faccia pulita di Enrico Papi erano mancati a tanti italiani.

Ma come sarà questa nuova edizione di Scherzi a parte?

Il format

Dalle anticipazioni di questi giorni si è quasi certi che il format riprenderà molto lo schema delle primissime edizioni con ospiti in studio, le vittime degli scherzi, video clip in cui si vedono scherzi intervallati da commenti e risate. Ma ci saranno delle novità. Prima fa tutte, lo scherzo in diretta

in ogni puntata verrà infatti organizzato uno scherzo ad un personaggio noto che si svilupperà nel corso della trasmissione e avrà come obiettivo quello di portare in studio la vittima.

Un’altra super novità di questa edizione saranno le Papi girls – Elisabetta Gregoraci, Carolina Stramare, l’argentina Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi – che metteranno in scena delle candid a persone comuni.

Le vittime di questa settimana

Le vittime di questa settimana saranno Manuela Arcuri che nelle scorse edizioni è stata più volte vittima ma anche conduttrice (edizione del 2003). La bella showgirl è da un po’ che non compare sul piccolo schermo e sarà bello poterla rivedere. Le altre vittime saranno l’attore Andrea Roncato e il cuoco Gianfranco Vissani. Infine anche l’elettrica Antonella Elia.

Enrico Papi riuscirà a fare il pieno di ascolti? Il conduttore prenderà il posto di Paolo Bonolis che ha condotto le ultime due edizioni del format. Nel 2015 ottenne una media del 25,76% di share e 6.156.000 spettatori, mentre nel 2018 la media fu del 16,71% e 3.211.000 telespettatori. Nel 2012, invece, Luca e Paolo erano riusciti a conquistare 4.214.000 telespettatori e uno share del 18.44%