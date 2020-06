Mercato Lazio, il Newcastle piomba su Immobile: offerta da 135 milioni

Il bomber biancoceleste potrebbe dire addio alla Serie A. Newcastle pronto a sborsare 55 milioni per Lotito e offrire un contratto quinquennale da 8 milioni all’anno per Immobile

Dopo le 27 reti segnate in Serie A fino a adesso, Ciro Immobile si è dimostarto essere un bomber molto affidadibile in Campionato, tanto da richiamare le attenzioni di diversi top club. L’ Inter di Conte, infatti, aveva fatto un sondaggio, ma Lotito aveva sparato alto.

Ora sembra che ilpresidente della Lazio possa essere accontentato. Dalla Premier League infatti potrebbe arrivare un’offerta da capogiro per Immobile. Si tratta del Newcastle che, passato in mano a un fondo arabo, vuole puntare in alto. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport , gli inglesi sono pronti a mettere sul piatto 135 milioni di euro per portare Ciro in Inghilterra.

I Magpies secondo la rosea vogliono offrire al presidente Claudio Lotito 55 milioni di euro per il cartellino del calciatore, mentre per Immobile sarebbe pronto un contratto quinquennale da 8 milioni di euro netti all’anno. Un’offerta che per il giocatore sarebbe irrinunciabile, dato che ora alla Lazio ha un ingaggio di neanche 4 milioni all’anno.

Immobile che è alla Lazio dal 2016 in quattro stagioni ha messo ha segno ben 116 gol in 167 partite tra campionato e coppe. Ha vinto una Coppa Italia nel 2019 e due Supercoppe italiane nel 2017 e nel 2019.

