Mercato San Severino, in fiamme fabbrica: in corso indagini

di Antonio Jr. Orrico

Un pericolo molto grave. Una fabbrica di luminarie, a Mercato San Severino, è stata distrutta da un incendio. Come riportato dal quotidiano “La Città“, oggi in edicola, le operazioni di spegnimento del rogo, sul quale tutt’ora la Polizia sta indagando per stabilire le cause, sono durante per tutta la giornata di ieri. Il tempo occorso per spegnere, dunque, il grave incendio è stato molto ampio. Segno della gravità dell’accaduto e di quanto i Vigili del Fuoco fossero in prima linea per arginare l’accaduto.

Le fiamme sono divampate a Mercato San Severino, in località Torello, in piena notte. Erano circa le 3 di ieri quando è partito l’allarme. Lo ha fatto scattare il custode notturno dopo aver udito un forte scoppio dall’interno della struttura, che peraltro è adiacente all’abitazione in cui stavano dormendo i familiari del titolare.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare parecchio per spegnare l’incendio.