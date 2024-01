IT Wallet su App Io: ecco come funziona

di Rita Milione

Arriva IT Wallet, andrà sull’app IO e sarà il portafoglio digitale dei cittadini italiani: carta d’identità, tessera sanitaria e carta della disabilità, patente, passaporto e ricette mediche con identificazione diretta gratuita per tutti i maggiorenni.

Il Consiglio dei Ministri, mercoledì 31 gennaio, darà l’ok al provvedimento che fa nascere una risorsa che conterrà carta d’identità, tessera sanitaria e carta della disabilità, ma anche patente, passaporto e ricette mediche con identificazione diretta in modo libero e gratuito per tutti i maggiorenni. Mentre per i professionisti sono previsti servizi a pagamento per poter usufruire di servizi come le candidature ai bandi pubblici, la fornitura delle relative attestazioni elettroniche anche di titoli professionali, di curriculum vitae e di relazioni tecniche professionali come perizie con relativa attestazione di firma digitale.

Il Dipartimento per la trasformazione digitale, oggi guidato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessio Butti, ci lavora da oltre un anno e mezzo, attingendo ai circa 1,7 miliardi di fondi del Piano destinati alla digitalizzazione dei dati personali e della Pubblica amministrazione. Con l’obiettivo di facilitare la vita delle persone e rendere più efficiente il dialogo tra PA e cittadini. E ora, dopo alcuni mesi di ritardo (si doveva partire a fine 2023), si è finalmente pronti a quella che viene rilanciata dall’esecutivo come una rivoluzione tech.