Mercato San Severino, raccolta differenziata: controlli sul territorio

di Rita Milione

Questa mattina gli operatori ecologici della SI.ECO, insieme agli Agenti della Polizia Municipale, hanno effettuato nuovamente controlli finalizzati alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti della frazione del “secco residuo”, da parte delle utenze domestiche e non domestiche del territorio comunale.

In tantissimi casi è stata riscontrata una scarsa attenzione nella separazione dei rifiuti, nonché un mancato rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta differenziata.

In particolare, durante l’attività di controllo nei sacchi del secco indifferenziato è stata riscontrata la presenza di materiale differenziabile come ad esempio plastica, carta, vetro e organico, unitamente a documentazione di sicuro riconducibile ai presunti trasgressori. A tal proposito sono in corso le dovute verifiche del caso. Nonostante l’impegno di un gran numero di cittadini che conferiscono i rifiuti in modo corretto, ancora oggi emergono, purtroppo, frequenti infrazioni alle regole che comportano un aumento dei costi di conferimento. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. Effettuare una corretta raccolta differenziata significa rispettare l’ambiente.