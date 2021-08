Messi, i Fan Token $PSG di Socios contribuiranno per lo stipendio

Il futuro è nel digitale. Lo si è sempre detto, ed oggi questa frase prende una nuova cognizione, anche per il calcio. Con l’arrivo di Fan Token, nel mondo delle sponsorizzazioni, si apre una nuova possibilità di moneta, quella delle cryptovalute, con i quali i fan possono interagire sia con la propria squadra, che con i loro beniamini. Un esempio importante può essere l’Inter in Italia, che dopo un ventennio ha cambiato lo storico sponsor Pirelli, per mettere al centro della propria divisa questo nuovo brand. Ed ora, oltre ai nerazzurri e altre squadre Europee, anche Leo Messi sarà protagonista, con $PSG di Socios.

L’acquisto del più forte giocatore del mondo da parte dei parigini è senz’altro un evento storico, che ha portato un assurdo interesse mediatico su ogni piattaforma del PSG. Senza contare, che i tifosi hanno da subito cercato di mettersi in qualche modo in contatto con la pulce, attraverso canti, cori e messaggi privati. Ed è qui che entra in gioco Fan Token. Il sito di cryptovalute dà la possibilità a tutti di acquistare delle proprie monete.

Grazie a queste, è possibile interagire con chi si desidera, basta che sia sponsorizzato dalla compagnia. Il PSG e Messi hanno quindi un rapporto con Token, tanto che all’interno del contratto firmato dalla pulce, era presente un accordo per fornire al giocatore un numero di monete dal valore di 1,2 miliardi di dollari. Questo pagamento di fatto, viene considerato dal PSG come bonus contrattuale.

Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer del Paris Saint-Germain, ha dichiarato: “Abbracciare completamente Socios.com e $PSG Fan Tokens si è rivelato un enorme successo per il Club. Siamo stati in grado di interagire con un nuovo pubblico globale, creando un significativo flusso di entrate digitali”. Chissà se questo nuovo tipo di bonus avrà accelerato la trattiva tra Messi e il PSG. Sta di fatto, che anche le tasche virtuali del giocatore ora sono ben piene.