Messi-Psg, finalmente nero su bianco: il comunicato

Lionel Messi è un nuovo giocatore del Psg: la stella argentina ha scelto anche il numero di maglia, che non sarà il dieci

Mancava soltanto l’ufficialità e ora è arrivata: Leo Messi è un giocatore del Psg. La Liga perde la sua seconda stella, dopo l’addio di Ronaldo nel 2018. I parigini continuano ad arricchire il bagaglio tecnico della squadra, sfruttando le grandi possibilità economiche, soprattutto nel garantire ingaggi monstre. Messi ha scelto a sorpresa il numero 30, lasciando la 10 a Neymar.

Il comunicato del Psg

“Il Paris Saint-Germain è molto felice di annunciare la firma di Leo Messi con un contratto di due anni, con un anno aggiuntivo facoltativo. Il sei volte vincitore del Pallone d’Oro è considerato una leggenda del suo sport e una vera ispirazione per tutte le generazioni, dentro e fuori dal campo. La firma di Leo rafforza le ambizioni del Paris Saint-Germain e fornisce ai fedeli sostenitori del Club una squadra eccezionale, che promette di dare vita a incredibili momenti calcistici negli anni a venire”.

Le prime parole di Messi

“Sono impaziente di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera a Parigi. Il Club e la sua visione sono in perfetta sintonia con le mie ambizioni. So quanto siano talentuosi i giocatori e lo staff qui. Sono determinato a costruire, insieme a loro, qualcosa di grande per il Club e per i tifosi. Non vedo l’ora di raggiungere il prato del Parc des Princes.”