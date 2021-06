Cristiano Ronaldo sfonda i 300M followers su Instagram e aumenta il valore del suo brand. Presente Ibrahimovic nella top 10 di Instagram

“Soldi, soldi, soldi, tanti soldi” cantava Betty Curtis negli anni 50 e la storia sui social (Instagram in particolare) non è cambiata. La brandizzazzione della persona ha sostituito quella del prodotto, mettendosi in gioco in prima persona per avere un impatto pervasivo sulla gente, o meglio i followers.

Il Re è sempre Ronaldo

Cristiano Ronaldo è il profilo più influente del pianeta, con ben 300 milioni di followers su Instagram, senza considerare l’impatto sulle altre piattaforme. Il portoghese ha un potere immense nel veicolare qualsiasi messaggio e grazie alla velocità ed immediatezza dei social può raggiungere tutti e in forme diverse. Ne sa qualcosa la Coca Cola che ha subito una perdita di 4 miliardi soltanto per un suo gesto in conferenza stampa. Anche in questo caso la lotta è a due, con l’eterno rivale Messi che segue con un onesto 219M. Terzo Neymar e quinto Ibrahimovic, un altro giocatore del nostro campionato.

La top 10

Cristiano Ronaldo 300M Lionel Messi 219M Neymar 152M Kylian Mbappé 52M Zlatan Ibrahimovic 47.7M Marcelo 47.7M James Rodriguez 46.6M Paul Pogba 44.8M Sergio Ramos 44.5M Gareth Bale 43.8M