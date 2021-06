Il film cult che ha lanciato Anne Hathaway compie 15 anni divenendo uno dei film più visti ed apprezzati. Ecco tutti i segreti del Diavolo veste Prada

Quando nel 2006 Meryl Streep vestiva i panni della spietata ma fragile Miranda Priestley i telespettatori se ne innamorano immediatamente. Ma fu colpo di fulmine anche per la bella e dolce Anna Hathaway che nei panni di Andrea Sachs provava a ritagliarsi un spazio nel mondo della moda. Da quell’anno Il Diavolo veste Prada è diventato un film cult creando degli standard per i prossimi che sarebbero arrivati.

Ma nonostante siano passati ben 15 anni dalla data di uscita, siete sicuri di sapere proprio tutto sul Il Diavolo veste Prada?

Partiamo con le basi. Sapevate che il personaggio terribile e affascinante di Miranda Priestley, potentissima editrice è ispirata alla guru di Vogue, Anna Wintour?. Una preparazione accurata e meravigliosa che lasciato al personaggio di Meryl Streep un alone di mistero e fascino. Ma non è finita qui, Meryl Streep ha modulato la sua voce rifacendosi a quello di Clint Eastwood per dare un tocco di riconoscibilità al suo personaggio. Ma non è finita qui. La Streep si è tinta i capelli per somigliare ad una celebre modella ottantenne.

La bella e dolce Anne Hathaway invece si è preparata al ruolo lavorando gratis per una casa d’aste per entrare al meglio nel personaggio ed idealizzare la sua ascesa in un mondo veloce e spietato come quello della moda.

E poi costumi, perfetti, curati, bellissimi, tutti attentamente scelti dalla costumista Patrica Field, la stessa di Sex and the city, che disponeva di un budget di ben 1 milione di dollari.