Il produttore di Game of Thrones lavorerà per realizzare la serie TV “Provvidenza”, prequel dei Promessi Sposi basato sul romanzo in uscita ad Ottobre

Ci sono diversi fattori per essere felici di questa notizia. Cinefili, lettori, amanti del secolo di ferro unitevi perché sta per accadere qualcosa di molto bello in questo 2021. Avete presente le giornate al liceo a studiare i Promessi Sposi, delle volta lasciandoci affascinare e delle altre, molte in realtà, destando quel mondo e quella storia d’amore lunga e contestata. Eppure il romanzo di Manzoni resta nel nostro immaginario da generazioni. Chi di noi non ha pronunciato una volta “questo matrimonio non s’adda fare” in maniera goliardica ricordando quello studiato da ragazzi. E ora, sarà forse la provvidenza, ma sta arrivando il prequel dei Promessi Sposi intitolato proprio Provvidenza.

Ma non è finita qui. Perché la bellezza non ha confini, infatti sarà il co-produttore di Game of Thrones Vince Gerardis a lavorare a Provvidenza. Il produttore ha da poco creato la sua società di produzione CIAO (Creatività Italiana Americana Organizzata) nata con l’obiettivo di creare contatti con il mondo dell’editoria italiano per trovare nuovi titoli da cui sviluppare film e serie tv. Il produttore, specializzato in creare progetti partendo proprio da opere letterarie, è rimasto affascinato dal romanzo Lodovico, scritto da Francesco Musesti e che di fatto sarà un prequel de I Promessi Sposi. Il romanzo in uscita ad Ottobre sarà la base da cui partire per la creazione della serie tv.

Trama

Al centro del romanzo c’è Fra Cristoforo, il cui nome è proprio Lodovico come il titolo del romanzo edito da Rizzoli e in uscita a Ottobre. Manzoni non fornisce un cognome del personaggio ma ci racconta come fosse il figlio di un mercante che dopo aver ucciso un nobile durante un duello si rifugia in un convento dei Cappuccini e diventando Fra Cristoforo.

Ma nel romanzo si raccontano anche altri personaggi dell’opera manzoniana come l’Innominato, il Griso, il cardinale Borromeo ma anche Lucia la cui storia nel racconto prequel sarà legata alla stregoneria. La serie racconterà l’amore complicato di due ragazzi tra guerre, carestie, rivolte per il pane e soprattutto l’avanzata della peste.

Ci sono tutti gli elementi per la creazione di un capolavoro.