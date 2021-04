Lo show condotto da Simona Ventura, Game Of Games, non è stato sospeso. La Rai ha deciso per un cambio di calendario. Ecco il perché

La Rai alle prese con i suoi piccoli “gialli”. Infatti, un nuovo mistero si è già diffuso per quel che riguarda Game Of Games, nuovo programma condotto da Simona Ventura. Inizialmente, ieri, durante il pomeriggio, si era diffusa la notizia di una possibile sospensione del programma televisivo. In un secondo momento, però, è stato spiegato che si tratta soltanto di un cambio di calendario e non di una bocciatura dello show. In pratica il programma che è condotto dalla scatenata Simona Ventura non andrà più in onda il mercoledì, come è accaduto sino ad ora, ma il martedì.

Solitamente, infatti, Rai 2 dedica l’inizio della settimana all’intrattenimento. Sempre in prima serata, ma a partire dalla fine delle puntate di Un’Ora Sola Vi Vorrei, lo show di Enrico Brignano. Quindi Simona Ventura tornerà in onda dal 25 Maggio. Nella prima serata del mercoledì, invece, sarà trasmesso un film. Il 21 Aprile toccherà a Tutta colpa dell’amore e il 28 a La risposta è nelle stelle. Le prime tre puntate dello show di Ventura hanno fatto registrare share rispettivamente del 5.1%, del 3.7% e del 3.9%.

A questo punto, si è deciso per un cambio di programma. Un’ora sola vi vorrei di Enrico Brignano, è iniziato il 6 Aprile. Complessivamente sono sette appuntamenti saranno trasmessi fino alla metà del mese di Maggio. A quel punto dovrebbero tornare in onda le nuove puntate della prima edizione del format condotto da Simona Ventura, Game Of Games, sempre che non ci siano ulteriori cambiamenti.