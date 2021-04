Oggi pomeriggio si giocano le semifinali del Masters 1000 di Montecarlo. Rublev e Tsitsipas favoriti per l’approdo in finale

Siamo arrivati al penultimo atto del Masters 1000 di Montecarlo. Oggi pomeriggio, infatti, si giocano le due semifinali. Alle ore 13:30 scendono in campo Tsitsipas ed Evans, a seguire Rublev e Ruud. Assenti dai migliori quattro, i primi quattro della classifica mondiale. Djokovic e Nadal sono stati eliminati nel corso del torneo, Thiem è fuori per infortunio e dovrebbe tornare a Madrid, e Medvedev è risultato positivo al Covid all’inizio del torneo.

Potrebbe interessarti:

Come a Miami poche settimane fa, anche a Montecarlo ci sarà un vincitore inedito in un Masters 1000. Dei quattro semifinalisti, solo Tsitsipas è arrivato due volte in una finale di un 1000, perdendole entrambe. Rublev e Ruud non sono mai andati oltre le semifinali, ed Evans prima di questo torneo aveva giocato solo una manciata di partite su terra.

I favoriti a questo punto sono Tsitsipas e Rublev. Il greco è numero 5 del mondo, e vanta già tre semifinali Slam e una vittoria alle Atp Finals. Il russo però viene da diverse vittorie nei 500, ed ha eliminato Nadal, che ha vinto a Montecarlo 11 volte. Inoltre Rublev, anche se ha un gioco meno vario del greco, è molto più costante nei colpi e sbaglia pochissimo, e vanta un diritto che è tra i migliori del circuito. Da non sottovalutare però Evans, e soprattutto Ruud, che sulla terra e tra i primi giocatori al mondo.